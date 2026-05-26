El conseller Barrachina defén a Brussel·les la posició comuna autonòmica per a exigir reciprocitat en les importacions agroalimentàries

La Comunitat Valenciana coordina este semestre la representació de les autonomies en el Consell d’Agricultura de la UE
El conseller reclama “clàusules espill” efectives, més controls en frontera i traçabilitat per a garantir la igualtat de condicions en el camp europeu
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha defés a Brussel·les la posició comuna de les comunitats autònomes per a exigir reciprocitat i igualtat de tracte en les importacions agroalimentàries que arriben a la Unió Europea.
La intervenció s’emmarca en la representació autonòmica que durant este semestre ostenta la Comunitat Valenciana en el Consell d’Agricultura de la UE, des d’on es coordinen les prioritats compartides del conjunt de territoris.
Barrachina ha remarcat que el sector agroalimentari europeu “no demana privilegis, sinó competir en igualtat de condicions”, i ha defensat que els productes importats han de complir els mateixos requisits ambientals, sanitaris i de benestar animal que els europeus.
La posició comuna autonòmica reclama que cap producte puga entrar al mercat europeu sense complir les mateixes exigències en matèria de sanitat vegetal, fitosanitaris, medi ambient i traçabilitat.
El conseller ha insistit en la necessitat de reforçar les denominades “clàusules espill”, que han de ser “efectives, verificables i d’obligat compliment”, així com d’intensificar els controls en frontera i les auditories en origen.
També ha sol·licitat una major vigilància en ports, traçabilitat digital completa i sistemes d’alerta ràpida per a previndre riscos sanitaris i fitosanitaris en els productes importats.
Barrachina ha advertit que la intensificació dels acords comercials de la UE amb tercers països fa “més necessària que mai” esta reciprocitat per a protegir la competitivitat del sector productor europeu.
En matèria de fertilitzants, el conseller ha defensat la necessitat d’avançar cap a una major autonomia estratègica europea que garantisca el subministrament, controle els preus i reduïsca la dependència exterior.
Ha conclòs que la Comunitat Valenciana continuarà defensant a Brussel·les una PAC forta, una competència justa i una política comercial coherent amb el camp europeu.