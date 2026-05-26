El president de la Generalitat visita la planta de Stadler on es fabriquen els nous tramvies per a Metrovalencia

El Consell impulsa la renovació de la flota de FGV amb 22 nous tramvies
Les noves unitats permetran augmentar la capacitat i millorar el servei del transport públic
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitat la planta de Stadler a Albuixech on s’estan fabricant 22 nous tramvies per a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), en un acte en què ha estat acompanyat pel president de Stadler València, Íñigo Parra, i el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori i de la Reconstrucció, Vicente Martínez Mus.
El cap del Consell ha traslladat durant la visita l’aposta del Govern valencià per un model de mobilitat metropolitana sostenible, més segur, eficient i accessible per a la ciutadania.
El president ha explicat que el pla d’inversions de FGV 2026-2030, dotat amb més de 840 milions d’euros, preveu 185 milions destinats a la renovació de la flota, dels quals al voltant de 140 milions es destinen a aquests nous tramvies de la sèrie 4.500.
Les noves unitats s’incorporaran progressivament al servei amb l’objectiu de millorar l’oferta i cobrir les necessitats derivades de les ampliacions previstes a les províncies de València i Alacant.
En el cas de Metrovalencia, està previst que 15 unitats es lliuren en 2027 i l’última en 2028, mentre que a Alacant les primeres unitats entraran en proves aquest estiu.
Les noves unitats compten amb una capacitat de 285 places, molt superior a les actuals, fet que permetrà augmentar l’oferta global de transport públic en quasi 2.000 places entre el TRAM i Metrovalencia.
A més, disposen de millores en confort, accessibilitat i seguretat, especialment per a persones amb mobilitat reduïda, i s’adapten als estàndards més exigents del sector ferroviari.
El president ha destacat que aquesta actuació forma part de l’aposta del Consell per una xarxa de transport públic moderna, accessible i eficient al servei de la societat valenciana.