El sector vitivinícola alerta de greus danys en la varietat Bobal per les baixes temperatures

Més de 3.000 parcel·les afectades a Utiel-Requena amb pèrdues de fins al 80% de la collita
Agroseguro agilita les peritacions davant la marchitez fisiològica de la vinya
El sector vitivinícola ha alertat que més de 3.000 parcel·les de la varietat Bobal a la comarca d’Utiel-Requena estan afectades per la marchitez fisiològica, amb danys que poden suposar la pèrdua d’entre el 20% i el 80% de la producció de raïm.
Representants d’AVA-ASAJA, LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana i altres entitats del sector han visitat la zona junt amb una delegació d’Agroseguro per a conéixer sobre el terreny l’abast dels danys i reclamar el pagament de les indemnitzacions a través de l’assegurança agrària.
El sector ha valorat positivament que Agroseguro haja decidit posar en marxa un equip específic de 17 perits, amb l’objectiu de realitzar les valoracions de manera àgil durant els pròxims 15 dies, evitant situacions com les de la campanya anterior, quan les peritacions es van retardar fins al mes de setembre i els danys ja no eren tan evidents.
Els viticultors han advertit que les baixes temperatures registrades en diverses nits de maig, per davall dels cinc graus, són la principal causa d’estos danys, un fenomen inclòs dins dels riscos coberts per l’assegurança de la uva per a vinificació.
La marchitez fisiològica és un trastorn de la vinya en què els raïms deixen de rebre correctament aigua i nutrients durant la maduració, sense que hi haja necessàriament presència de fongs o bacteris, i que en esta ocasió està directament relacionat amb les condicions climàtiques adverses.
El sector confia que la rapidesa en les peritacions permeta ajustar les indemnitzacions a la realitat dels danys i evitar pèrdues econòmiques per als productors afectats.