La Mancomunitat de la Ribera Alta analitza les diferències de gènere en la salut

Jornada de l’Agència d’Igualtat i Convivència per a visibilitzar els biaixos en l’atenció sanitària
Especialistes debaten sobre desigualtats en salut i violències de gènere en l’àmbit sanitari
La Mancomunitat de la Ribera Alta ha celebrat a Alginet la jornada ‘Gènere i Salut’, organitzada per l’Agència d’Igualtat i Convivència amb motiu del 30 aniversari de l’ens comarcal.
La trobada ha reunit professionals i especialistes per a analitzar les diferències de gènere en la salut i les violències contra les dones en l’àmbit sanitari, posant el focus en com els biaixos de gènere influeixen en el diagnòstic, l’atenció i els resultats en salut.
La jornada ha sigut inaugurada per l’alcaldessa d’Alginet, Elia Ferrer, i clausurada pel president del Consorci de la Ribera, Toni Barea. Al llarg del matí s’ha reflexionat sobre la manca de perspectiva de gènere en la investigació mèdica, les desigualtats en l’atenció sanitària i les experiències de les dones en processos com l’embaràs i el part.
També s’ha abordat l’atenció a dones víctimes de violència de gènere en l’àmbit de l’atenció primària, des d’una perspectiva divulgativa i professional.
La jornada ha comptat amb la participació d’Ana M. González Ramos, científica del CSIC i directora de l’Institut d’Estudis Socials Avançats; Rosa González, metgessa de família al centre de salut Salvador Pau de València; i Susi Obiol, matrona de l’Hospital Doctor Peset i secretària de la Federació d’Associacions de Matrones de la Comunitat Valenciana.
La Mancomunitat de la Ribera Alta ha destacat la importància de continuar impulsant espais de formació i reflexió per a avançar cap a una atenció sanitària més equitativa i amb perspectiva de gènere.