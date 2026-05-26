Quart de Poblet celebra el Mes de les Persones Majors amb música, homenatges i activitats socials

Quart de Poblet continua celebrant el Mes Cultural de les Persones Majors amb una programació plena d’activitats socials, culturals i de convivència dirigides a tota la ciutadania.
Un dels actes més emotius ha sigut l’homenatge a les parelles que celebren les seues Bodes d’Or, un reconeixement a 50 anys d’amor, respecte i compromís.
Familiars i persones pròximes van acompanyar les parelles en una vesprada molt especial que va concloure amb l’actuació de l’Escola Coral Veus Juntes.
La música també ha sigut protagonista a l’Auditori Molí de Vila, amb el concert de la Coral Rondó i l’Agrupació Musical Els Majors de l’Horta Sud, en una vetlada plena d’emoció, records i grans melodies.
A més, Quart de Poblet ha acollit el Mercat de Dones, una jornada dedicada al talent femení i l’emprenedoria local, on dones creadores i artesanes van compartir els seus projectes, elaboracions i iniciatives.
Amb esta programació, Quart de Poblet continua apostant per la cultura, la participació ciutadana i la convivència intergeneracional, amb activitats obertes a tota la ciutadania.