Arranca el dispositiu d’assistència al bany per a persones amb discapacitat a les platges de València

Els punts de bany accessible de la Malva-rosa, el Cabanyal i Pinedo funcionaran diàriament fins al 15 de setembre.
València posa en marxa el servei d’assistència al bany per a persones amb discapacitat
Amb l’arribada del mes de juny comença el dispositiu especial d’assistència al bany per a persones amb discapacitat a les platges de València.
Els punts de la Malva-rosa, el Cabanyal i Pinedo funcionaran tots els dies de 11:00 a 19:00 hores fins al 15 de setembre.
El servei s’estén a El Saler i el Perellonet durant juliol i agost amb cita prèvia
En les platges d’El Saler i el Perellonet el servei estarà disponible en juliol i agost, de dilluns a divendres, amb cita prèvia.
València incorpora un punt de bany adaptat per a persones amb paràlisi cerebral, pioner a Europa
La principal novetat de la campanya d’enguany és la posada en marxa d’un punt de bany adaptat específicament per a persones amb paràlisi cerebral, una iniciativa pionera a Europa.
El projecte pilot compta amb la participació d’entitats com AVAPACE, ASPACE, l’Institut de Biomecànica de València i el Centre Ortopèdia València.
El dispositiu reforça la formació i la col·laboració amb entitats socials
El servei compta amb la col·laboració de Cruz Roja i entitats especialitzades, amb formació específica per al personal d’assistència al bany.
València reforça la seua aposta per l’accessibilitat i la inclusió
Este avanç s’afig a altres iniciatives recents com la creació de l’Oficina Municipal d’Accessibilitat en Comunicació, que reforça el compromís de la ciutat amb la inclusió i la millora de l’autonomia de les persones amb discapacitat.