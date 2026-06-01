AVA-ASAJA considera insuficient l’autorització excepcional d’un fungicida contra la piricularia de l’arròs

L’Associació Valenciana d’Agricultors AVA-ASAJA ha lamentat que el Ministeri d’Agricultura només haja autoritzat de manera excepcional un únic fungicida per combatre la piricularia de l’arròs
Una malaltia que està provocant importants pèrdues de producció i greus problemes de rendibilitat en el sector arrosser valencià.
Segons l’organització agrària, la nova autorització del producte formulat amb Protioconazol i sofre és “un xicotet pas”, però resulta insuficient per garantir la protecció de la pròxima campanya, davant una malaltia que ja va provocar l’any passat una caiguda mitjana del 20 % de la producció valenciana d’arròs.
El responsable de la sectorial de l’arròs d’AVA-ASAJA, José Pascual Fortea, ha advertit que este fungicida només es podrà aplicar fins a l’etapa de floració, deixant sense alternatives eficaces el període final del cultiu, quan es van produir els majors danys en la campanya anterior.
AVA-ASAJA recorda que, junt amb Cooperatives Agro-alimentàries i la Conselleria d’Agricultura, ha treballat durant els últims mesos per reclamar noves matèries actives per controlar la piricularia, especialment davant les resistències dels fungicides actuals.
L’organització agrària denuncia també que altres països productors com Itàlia o Grècia disposen de més productes fitosanitaris eficaços, mentre que els arrossers valencians continuen sense suficients ferramentes per protegir cultius tradicionals com les varietats Bomba o Albufera.
AVA-ASAJA reclama al Ministeri més solucions fitosanitàries per combatre la piricularia i evitar noves pèrdues econòmiques en el sector arrosser valencià.