El Consorci Ribera i Valldigna fa un pas de gegant en el reciclatge electrònic i l’economia circular.

El Consorci Ribera i Valldigna dona un pas estratègic en la gestió sostenible dels seus cinquanta-un municipis.
La Junta de Govern ha aprovat l’adhesió al conveni autonòmic amb els sistemes de responsabilitat ampliada del productor, una mesura clau que optimitzarà el reciclatge d’aparells elèctrics i electrònics com ordinadors i electrodomèstics, considerats residus complexos de valoritzar.
Però no és l’única novetat. Per a assumir estos reptes, l’entitat reforça la seua plantilla amb dos noves places tècniques i modifica el contracte de gestió per a integrar el futur centre de tractament de residus voluminosos.
Esta infraestructura, actualment en obres, compta amb una inversió de més de nou milions d’euros finançats pels fons europeus Next Generation, i estarà destinada a donar una segona vida a mobles i matalassos.
La sessió ha conclòs amb un emotiu aplaudiment de comiat a Joaquín Barberá, conegut com ‘Ximo’, que després de més de vint anys de servei es jubila, sent homenatjada la seua trajectòria dins del Consorci fundat l’any 2005.