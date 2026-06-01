LA UNIÓ denuncia l’entrada de 17.000 tones d’arròs importat de l’Argentina a través del port de València

L’organització agrària alerta de pressió sobre el sector arrosser valencià i reclama controls, reciprocitat i més transparència en l’etiquetatge.
Arriba a València un vaixell amb més de 17.000 tones d’arròs procedent de l’Argentina
LA UNIÓ denuncia una nova entrada d’arròs importat a través del port de València, concretament un vaixell procedent de l’Argentina amb més de 17.000 tones dirigides a l’empresa Herba Ricemills, vinculada a marques com Sos, La Fallera, Brillante o La Cigala.
L’organització assenyala que l’Argentina forma part del Mercosur i que, amb l’aplicació de l’acord comercial amb la UE, els contingents aranzelaris d’arròs s’han activat de manera progressiva i s’han esgotat ràpidament.
LA UNIÓ alerta d’un augment de la pressió comercial sobre el sector arrosser europeu
El representant de LA UNIÓ, Fernando Durà, afirma que quan el contingent arribe a les 60.000 tones anuals, la pressió sobre el mercat pot incrementar-se notablement per la competència dels països del Mercosur.
Espanya va importar en 2025 un total de 400.000 tones d’arròs, amb l’Argentina com a principal proveïdor amb quasi 89.000 tones.
L’organització proposa controls i mesures de protecció del mercat europeu
LA UNIÓ reclama un seguiment trimestral de les importacions, l’activació de clàusules de salvaguarda en cas de pertorbació del mercat i controls de reciprocitat productiva, fitosanitària i mediambiental.
També exigeix més inspeccions en ports i analítiques del producte importat per part de la Conselleria d’Agricultura.
Crítiques a la falta de transparència en l’etiquetatge i a la gran distribució
L’organització denuncia que algunes empreses i cadenes de distribució comercialitzen arròs importat com si fora d’origen valencià, sense indicar clarament la procedència.
Per això, reclama un reglament europeu que obligue a indicar l’origen de l’arròs en l’etiquetatge, com ja passa amb altres productes alimentaris.
LA UNIÓ denuncia competència deslleial i falta de reciprocitat en els acords comercials
L’organització agrària critica la falta de reciprocitat en els acords de la UE amb tercers països i alerta que les importacions es produeixen amb estàndards fitosanitaris i mediambientals inferiors als europeus.
També insta el Ministeri d’Agricultura a reforçar els controls en ports per garantir l’absència de substàncies prohibides a la UE.