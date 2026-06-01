L’Agència Tributària Valenciana activa la cita prèvia per a la renda

La campanya de la renda incorpora noves deduccions en salut, esport i formació musical i amplia l’atenció presencial a quasi 70 punts
L’ATV activa la cita prèvia per a la renda amb un servici gratuït i mesures fiscals per a fer la declaració més accessible i pròxima
L’Agència Tributària Valenciana (ATV) ha obert el termini per a sol·licitar cita prèvia per a l’atenció presencial durant la campanya de la renda, un servici gratuït i personalitzat que es prestarà de l’1 al 30 de juny. La cita, imprescindible per a accedir a l’assistència, es podrà gestionar fins al 29 de juny a través de la web i l’app de l’AEAT o per telèfon.
El conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira, ha destacat que hi ha quasi 70 punts d’atenció ciutadana i que l’objectiu és una campanya “més accessible, pròxima i senzilla”.
A través del programa ‘Més prop de tu’, la Generalitat oferirà assessorament i confecció de la declaració en València, Alacant i Castelló, així com en municipis com Ademuz, Ayora i Paiporta.
Com a novetats fiscals, el tram autonòmic de l’IRPF incorpora deduccions per despeses de salut, com tractaments bucodentals no estètics, ulleres, lents de contacte i atenció a salut mental o malalties rares. També s’apliquen desgravacions del 30% al 100% per a la pràctica esportiva, per a contribuents amb bases fins a 60.000 € (individual) i 78.000 € (conjunta).
A més, s’estrena una nova deducció de fins a 150 € per a formació musical, que inclou conservatoris, escoles de música i dansa, quotes de societats musicals de la FSMCV, així com compra d’instruments, partitures i entrades per a concerts.