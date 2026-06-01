Pérez Llorca anuncia més ajudes i beneficis fiscals per a les famílies d’acollida

La Generalitat reforça el suport a les famílies d’acollida amb noves ajudes, beneficis fiscals i menys tràmits administratius
Duplicació de deduccions en l’IRPF i nova figura de continuïtat per protegir els vincles afectius dels menors acollits
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reafirmat el suport del Consell a les famílies d’acollida de la Comunitat Valenciana amb noves mesures destinades a reforçar l’acolliment familiar, augmentar les ajudes econòmiques i simplificar els tràmits administratius.
Pérez Llorca s’ha reunit amb associacions i representants de famílies acollidores per abordar les necessitats del sector i explicar les actuacions impulsades per la Generalitat en matèria de protecció de la infància.
Entre les novetats anunciades destaca la duplicació de les deduccions en l’IRPF per naixement, adopció i acolliment familiar, així com l’ampliació dels beneficis fiscals a totes les modalitats d’acolliment, inclosa la guarda amb finalitats d’adopció.
El cap del Consell també ha assenyalat que s’estan introduint canvis normatius per agilitzar els procediments administratius i reforçar el suport econòmic a les famílies acollidores.
A més, la Generalitat incorporarà la figura de l’“oferiment de continuïtat”, una mesura que permetrà mantindre els vincles afectius creats durant l’acolliment dels menors.
