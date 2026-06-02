Alginet guanya en serveis i patrimoni

La nova oficina de la Diputació de València ja està en funcionament a l’Ajuntament d’Alginet i impulsa una atenció més pròxima a la ciutadania
Aprovada la inversió per a la reforma i rehabilitació del trinquet municipal
L’Ajuntament d’Alginet ha fet un pas endavant en la millora dels serveis municipals amb la posada en marxa de la nova oficina de la Diputació de València, que ja està operativa dins de les dependències municipals i permet oferir una atenció més pròxima i directa a la ciutadania.
Aquesta nova infraestructura reforça la col·laboració entre administracions i facilita l’accés de la població als serveis provincials, evitant desplaçaments i millorant l’eficiència en la gestió.
Paral·lelament, el consistori ha aprovat una inversió destinada a la reforma i rehabilitació del trinquet municipal, una actuació que permetrà recuperar i millorar aquest espai esportiu tradicional, posant en valor el patrimoni i fomentant la pràctica de la pilota valenciana al municipi.