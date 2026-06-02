Barrachina destaca el paper clau de les Oficines Comarcals Agràries en la incorporació de 548 joves i nous agricultors al camp valencià

Les 35 OCA de la Comunitat Valenciana es consoliden com la “porta d’entrada de la Conselleria al territori”
La xarxa territorial redueix la bretxa digital i facilita l’accés a ajudes i serveis al sector agrari
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat el paper de les Oficines Comarcals Agràries (OCA) en la incorporació de 548 joves i nous agricultors i ramaders al camp valencià, amb una inversió global de 27,4 milions d’euros.
Barrachina ha subratllat que les 35 OCA de la Comunitat Valenciana són “la porta d’entrada de la Conselleria al territori” i una xarxa essencial per a convertir les polítiques públiques en resultats reals sobre el terreny.
Durant la seua intervenció a Villena, el conseller ha posat en valor la labor dels professionals de les OCA, destacant la seua “vocació de servei públic, proximitat i compromís amb el sector agrari”, així com la seua funció d’acompanyament a agricultors i ramaders en la tramitació d’ajudes.
En aquesta convocatòria, s’han incorporat 439 joves agricultors i 109 nous professionals, dels quals 203 són dones, fet que evidencia el creixent pes femení en el sector.
A la província d’Alacant s’han aprovat 91 concessions, amb una inversió de 4,3 milions d’euros, mentre que a l’Alt Vinalopó s’han registrat cinc concessions i a Villena dos expedients aprovats.
Les OCA gestionen ajudes com la PAC, la modernització de les explotacions o la incorporació de joves, a més de registres oficials, control sanitari i assessorament tècnic.
El conseller ha remarcat que aquesta xarxa territorial és clau perquè l’administració arribe directament al medi rural, reduint la bretxa digital i garantint que agricultors i ramaders puguen accedir a les ajudes públiques.