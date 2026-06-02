La PAU s’inicia amb normalitat a les cinc universitats de la Comunitat Valenciana

Més de 25.000 estudiants s’examinen entre el 2 i el 4 de juny per accedir als graus universitaris, en una convocatòria que incorpora nous sistemes de control tecnològic
La prova compta com a novetat amb detectors per evitar l’ús de dispositius electrònics i garantir la igualtat entre l’alumnat
La Prova d’Accés a la Universitat (PAU) ha començat aquest dimarts amb normalitat a les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana, amb l’excepció d’alguna incidència puntual.
Un total de 25.666 estudiants s’examinen per accedir als graus universitaris entre el 2 i el 4 de juny, una xifra que suposa un increment de 1.883 alumnes respecte a l’any anterior, amb 15.156 dones i 10.510 homes.
La secretaria autonòmica d’Universitats, Esther Gómez, ha destacat que els tribunals s’han constituït amb normalitat i que només s’han registrat incidències menors en alguns casos puntuals.
El primer examen ha sigut el de Valencià: Llengua i Literatura II, seguit de Història de la Filosofia, i al llarg de la jornada s’han realitzat proves de matèries com Biologia, Empresa i Disseny de Models de Negoci, Tecnologia i Enginyeria II, Història de la Música i de la Dansa, i Fonaments Artístics, entre altres.
Desenvolupament de la prova i distribució per universitats
La Universitat de València acull 16 tribunals, la Politècnica de València en té 12, la Universitat d’Alacant 10, la Miguel Hernández d’Elx 11 i la Jaume I de Castelló 6, en una organització coordinada entre les cinc institucions públiques.
Els resultats es publicaran el 12 de juny a partir de les 13.00 hores, mentre que les revisions es podran sol·licitar del 15 al 17 de juny. El procés de preinscripció universitària començarà el 15 de juny i finalitzarà el 3 de juliol.
Detectors tecnològics per garantir la igualtat
Com a novetat destacada, la convocatòria d’enguany incorpora la utilització de detectors de dispositius electrònics, amb l’objectiu de reforçar el control durant les proves i assegurar la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat.
Segons ha explicat Esther Gómez, abans de l’arribada dels estudiants es realitza un barratge de freqüències a les aules per identificar possibles interferències, i posteriorment es recorda als aspirants la prohibició d’accedir amb dispositius electrònics.
Amb aquesta convocatòria, la PAU arranca amb normalitat i consolida el seu paper com a porta d’accés als estudis universitaris a la Comunitat Valenciana.