Metrovalència destina 3,5 milions d’euros a la inspecció i manteniment de ponts, viaductes i passos inferiors

Les actuacions abasten 127 estructures de la xarxa i s’inicien a Alberic
El pla de conservació permet allargar la vida útil de les infraestructures i millorar la seguretat del servei
Metrovalència ha iniciat els treballs d’inspecció i manteniment de les 127 estructures en superfície de la seua xarxa de metro i tramvia, amb una inversió total de 3.530.024,71 euros i un termini d’execució de quatre anys.
Les primeres actuacions s’estan duent a terme al terme municipal d’Alberic, per on circula la Línia 1, que compta amb 12 ponts i viaductes. Prèviament, s’han realitzat inspeccions tècniques per a determinar les necessitats de conservació de cada infraestructura.
Aquest programa inclou tant manteniment preventiu ordinari com actuacions especials, amb l’objectiu de garantir la seguretat i el bon estat de les estructures.
Segons la Generalitat, aquestes intervencions permeten allargar la vida útil de les infraestructures, reduir riscos i evitar interrupcions del servei ferroviari, a més de millorar la sostenibilitat del sistema.
Les 127 estructures es distribueixen entre les diferents línies de Metrovalència, incloent ponts, viaductes, passos sobre carreteres, camins, séquies i infraestructures subterrànies, considerades punts clau per al funcionament de la xarxa.