Susana Camarero presenta uns pressupostos de 679,5 M€ per a habitatge i joventut

Tres de cada quatre euros es destinen a habitatge i ocupació, amb una inversió històrica en polítiques d’habitatge
El pressupost reforça també les polítiques d’igualtat, joventut i atenció a víctimes de violència de gènere
La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Treball, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha presentat uns pressupostos per a 2026 de 679,47 milions d’euros, orientats a facilitar l’accés a l’habitatge, consolidar la creació d’ocupació i ampliar les oportunitats per als joves i col·lectius vulnerables.
Camarero ha destacat que el 79 % del pressupost es destina a habitatge i ocupació, amb una inversió històrica de 349,8 milions d’euros en polítiques d’habitatge, un 15 % més que l’any anterior.
En matèria d’ocupació, les polítiques actives compten amb prop de 204 milions d’euros, amb l’objectiu de continuar reduint l’atur i reforçar la inserció laboral de joves i col·lectius vulnerables.
La vicepresidenta ha subratllat també un augment del 30 % del pressupost de l’IVAJ, que arriba als 36 milions d’euros, així com el reforç dels recursos destinats a la lluita contra la violència sobre la dona, amb un total de 85,5 milions d’euros en polítiques d’igualtat.
En l’àmbit de l’habitatge, el Consell incrementa les ajudes al lloguer, compra i rehabilitació, i destina més de 64 milions d’euros a programes d’accés a l’habitatge, així com 40 milions per a promoció de vivenda de protecció pública.
També es reforcen els programes de regeneració urbana, com el Plan Conviure, Renhata o ARRURs, i es destinen 111 milions d’euros a la gestió del parc públic d’habitatge.
Camarero ha remarcat que aquestes comptes són “realistes, responsables i orientades a resultats”, i que tenen com a objectiu principal donar resposta a les necessitats de la ciutadania.
Finalment, la vicepresidenta ha destacat que aquests pressupostos suposen una aposta global per l’habitatge, l’ocupació, la joventut i la igualtat, com a pilars fonamentals de les polítiques del Consell.