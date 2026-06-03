Alzira millora els accessos a la Xavegó Alt per reforçar la seguretat i la prevenció d’incendis

L’Ajuntament executa actuacions per facilitar l’accés dels veïns i dels serveis d’emergència en una zona amb risc forestal
Les obres formen part del pla de manteniment i adequació dels camins rurals del terme municipal
L’Ajuntament d’Alzira està executant actuacions de millora als accessos de la zona de la Xavegó Alt amb l’objectiu de garantir unes vies més segures, accessibles i adequades tant per als veïns com per als serveis d’emergència.
El regidor d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat, Enrique Montalvá, ha destacat la importància d’estes intervencions, especialment en una zona de muntanya amb risc potencial d’incendis forestals.
Segons ha explicat, les actuacions tenen com a finalitat millorar la seguretat dels residents i facilitar una resposta ràpida dels equips d’emergència en cas de necessitat.
“Estem actuant en la millora dels accessos a la Xavegó Alt amb un objectiu molt clar: garantir la seguretat dels veïns i facilitar l’accés dels serveis d’emergència quan siga necessari, especialment dels bombers davant un possible incendi forestal”, ha assenyalat Montalvá.
El responsable municipal ha remarcat que estes obres no només repercutixen en la mobilitat quotidiana dels habitants de la zona, sinó que també reforcen les mesures de prevenció i la capacitat d’actuació davant possibles emergències.
En este sentit, ha reiterat el compromís del consistori amb la conservació de les infraestructures rurals i la millora contínua dels camins municipals.
“Continuarem treballant en el manteniment i l’adequació dels camins del terme municipal perquè tots els nuclis disseminats compten amb accessos dignes, segurs i preparats per a qualsevol situació d’emergència”, ha conclòs el regidor.
Les actuacions s’emmarquen dins de les tasques de manteniment que desenvolupa la Regidoria d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat per garantir unes comunicacions adequades i una major seguretat en les zones rurals i disseminades del municipi.