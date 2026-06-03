Barrachina presenta uns pressupostos de 765 milions que reforcen el camp valencià, l’aigua i el món rural

La Conselleria incrementa un 7 % els seus comptes i supera els 765 milions d’euros amb els organismes autònoms
Més de 550 milions per a inversions, modernització i suport directe al sector primari
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha presentat a Les Corts els pressupostos de 2026, que ha qualificat com “la major aposta d’este Consell pel camp, l’aigua i el món rural”, amb un increment del 7 % fins als 392,5 milions d’euros, que arriben als més de 765 milions si s’inclouen els organismes dependents.
El titular d’Agricultura ha destacat que més de 550 milions d’euros es destinen a ajudes i inversions directes per a joves agricultors, modernització d’explotacions, sanitat vegetal i animal, regadius, pesca i recuperació de zones afectades per les riuades, amb l’objectiu de garantir la competitivitat i el relleu generacional del sector primari.
Barrachina ha subratllat que estes comptes responen a la necessitat de “protegir un sector estratègic per a l’economia valenciana” i ha remarcat especialment l’impuls a la incorporació de joves agricultors, amb 19,5 milions d’euros específics i noves línies de préstecs bonificats.
El pressupost també contempla 58,5 milions per a modernització agrària, un increment destacat en assegurances agràries fins als 35,3 milions, i 139,9 milions en ajudes directes i promoció agroalimentària, incloent la producció ecològica i les figures de qualitat.
En matèria d’aigua, la Generalitat destina 68,8 milions d’euros a infraestructures hidràuliques i modernització de regadius, mentre que la sanitat vegetal arriba a una xifra rècord de 40 milions d’euros.
El conseller ha insistit que “l’aigua és irrenunciable per a la Comunitat Valenciana” i ha defensat també la inversió en reconstrucció després de les riuades, amb 67,7 milions d’euros per a la recuperació de zones afectades.
Finalment, Barrachina ha conclòs que estes comptes són “una aposta decidida pel futur del sector primari, el desenvolupament rural i la defensa dels interessos dels agricultors, ramaders i pescadors valencians”.