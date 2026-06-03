El Mareny de Barraquetes es converteix aquest cap de setmana en l’epicentre de la lliga de handball platja

La Platja del Rei, ubicada a la localitat del Mareny de Barraquetes, es transformarà aquest cap de setmana, 6 i 7 de juny, en el gran escenari de l’handbol platja autonòmic
La celebració de la seua esperada cinquena edició
Aquest torneig, que ja s’ha consolidat com una cita imprescindible en el calendari esportiu i estival de la costa valenciana, espera congregar més de 80 participants que ompliran d’espectacle, intensitat i bon ambient l’arena suecana durant les dues intenses jornades de competició.
A més de l’indubtable atractiu turístic, econòmic i esportiu que suposa per a la zona l’arribada de tants atletes i aficionats, la competició d’enguany es presenta més emocionant i renyida que mai, ja que servirà com una de les parades oficials i classificatòries per al Campionat d’Espanya de la modalitat.
El Mareny de Barraquetes aposta fort per este tipus d’iniciatives.
L’organització ja ho té tot preparat perquè les pistes instal·lades a la Platja del Rei oferisquen les millors condicions possibles per a la pràctica d’aquest esport, esperant que el públic de la comarca responga omplint les grades improvisades en l’arena.
Els partits oficials arrancaran el dissabte de matí amb la disputa de les fases de grups en les distintes categories, deixant per al diumenge les grans finals que decidiran els campions d’aquesta cinquena edició que promet batre rècords.