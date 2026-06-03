La Generalitat entra en la fase final de recuperació de les infraestructures forestals afectades per la dana

El vicepresident tercer i conseller Vicente Martínez Mus ha destacat que ja s’ha executat el 80% dels treballs previstos, amb una inversió superior als 75 milions d’euros dels 93 milions contemplats inicialment.
Les actuacions han permés reobrir més de 383 quilòmetres de pistes forestals, sendes i camins i reparar 3.650 quilòmetres de calçades en 21 comarques i 189 municipis.
Martínez Mus ha qualificat esta intervenció com una inversió històrica que reforça la prevenció d’incendis i la protecció del medi natural.
En els pròxims mesos es completaran prop de 700 quilòmetres addicionals de pistes forestals i es finalitzaran diverses infraestructures, especialment ponts afectats per les riuades.
A Buñol, la Generalitat ha destinat més d’1,3 milions d’euros a la recuperació de 33 pistes forestals, la reparació de 41 quilòmetres de ferms i la reconstrucció d’accessos. Amb els dos ponts pendents, la inversió total superarà els 2 milions d’euros.
La Generalitat preveu completar enguany la recuperació de les infraestructures forestals afectades per la dana, una actuació que reforça la prevenció d’incendis i la seguretat dels espais naturals de la Comunitat Valenciana.