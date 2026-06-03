L’Ajuntament de València rep les campiones d’Espanya Sub-17 del CAU Rugbi València

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha rebut al Complex Esportiu de la Petxina les jugadores del CAU Rugbi València Femení M17 després de proclamar-se campiones d’Espanya Sub-17 femenina.
L’equip valencià va aconseguir el títol nacional en el torneig disputat a Las Rozas (Madrid), on participava com a campió de la Comunitat Valenciana. En la final, les jugadores del CAU es van imposar a Las Valquirias, un combinat format per esportistes de diferents clubs valencians.
A la recepció també han assistit la regidora d’Esports, Rocío Gil, el president del club, Javier Muñoz, el gerent i entrenador Marcos Armiñana, així com una representació de les jugadores campiones.
Durant l’acte, l’alcaldessa ha felicitat l’equip pel seu èxit esportiu i ha destacat el treball del club en la promoció de l’esport femení i de base.
Este nou títol nacional consolida el bon moment del projecte femení del CAU Rugbi València i reforça el paper de la ciutat com a referent en l’esport formatiu.
L’Ajuntament de València ha reconegut l’èxit del CAU Rugbi València Femení M17, campió d’Espanya Sub-17, un triomf que posa en valor el talent i el futur de l’esport femení valencià.