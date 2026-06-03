Pérez Llorca anuncia 50 milions d’euros per a modernitzar explotacions agràries i reforçar el relleu generacional

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat a Carlet la posada en marxa de la major convocatòria d’ajudes per a la modernització d’explotacions agràries de la història de la Comunitat Valenciana, dotada amb 50 milions d’euros.
La iniciativa multiplica per quatre el pressupost de l’última convocatòria de 2023.
Les ajudes estan destinades a impulsar la competitivitat del sector, afavorir el relleu generacional i reforçar la cohesió territorial, amb especial atenció als joves agricultors i a les explotacions en zones rurals.
La convocatòria subvencionarà entre el 40% i el 75% de les inversions, mentre que les actuacions per desastres naturals podran arribar fins al 80% de la inversió. Entre les actuacions subvencionables es troben la renovació de plantacions, l’adquisició de maquinària agrícola, la modernització de sistemes de reg, la construcció de magatzems, la implantació d’energies renovables i la digitalització de les explotacions.
Pérez Llorca ha emmarcat esta convocatòria dins d’una estratègia global de suport al sector primari que supera els 100 milions d’euros. També ha recordat les línies per fomentar la incorporació de joves al camp i la recuperació d’explotacions afectades per la DANA.
A més, ha avançat que traslladarà a les institucions europees les reivindicacions del sector agrari valencià, especialment la necessitat de garantir la igualtat de condicions davant les importacions de tercers països.
La Generalitat destinarà 50 milions d’euros a modernitzar explotacions agràries, amb l’objectiu de reforçar la competitivitat del camp valencià, impulsar el relleu generacional i garantir el futur del sector primari.