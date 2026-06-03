Sostenibilitat i inclusió van de la mà: l’EMTRE presenta la seua campanya més senzilla i accessible amb Asindown

Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, l’EMTRE i Asindown s’han unit en la campanya “Reciclar és més fàcil del que creus”.
Un projecte inclusiu on dos usuàries de l’entitat, Amparo Gallego i Amparo Palmero, es converteixen en assessores per a ensenyar a separar correctament els residus a casa.
La iniciativa s’ha presentat en l’espai “La Mare Que Va” de la Marina de València, i ha servit per a reivindicar que la sostenibilitat i la inclusió social han d’anar de la mà per a generar noves oportunitats de futur que no deixen ningú arrere.
La campanya recorda que reciclar és molt més senzill del que sembla si s’elimina la complicació: amb la separació d’envasos en els contenidors groc, blau, marró i gris, xicotets gestos quotidians es convertixen en una rutina accessible per a tots.
Des de la Marina de València, es vol transmetre la idea que un futur més verd és possible si es camina junts i sense barreres.