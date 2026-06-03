Sueca aposta per la coordinació i la presentació del seu primer pla local de seguretat

Per primera vegada en la seua història, Sueca compta amb un Pla Local de Seguretat, una fita que marca un abans i un després en el municipi.
Amb esta eina estratègica, la millora en la coordinació entre els diferents cossos policials i l’execució de les tasques de prevenció serà notable, garantint una resposta més ràpida, eficaç i organitzada davant qualsevol incidència.
La finalitat és dotar al municipi d’un marc estable de treball que permeta anticipar-se als problemes i distribuir millor tots els recursos disponibles, passant d’un model basat en la intervenció puntual a un sistema més complet centrat en la planificació i la prevenció.
Gràcies a una coordinació total entre la Policia Local, la Guàrdia Civil i la resta de serveis públics, s’evitaran duplicitats en les tasques de seguretat i s’optimitzaran al màxim els recursos per a una gestió més eficient del municipi.