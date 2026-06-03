Tyrius Quart de Poblet clausura el curs amb una exposició dels treballs realitzats durant l’any

L’Associació de Mestresses de Casa Tyrius de Quart de Poblet ha celebrat la cloenda del curs
Amb una exposició que ha permés mostrar els treballs elaborats per les seues sòcies en els diferents tallers desenvolupats al llarg de l’any.
La mostra ha reunit una àmplia representació dels projectes realitzats en disciplines diverses, resultat de mesos de dedicació, aprenentatge i convivència dins d’una de les entitats amb major participació social del municipi.
L’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha visitat l’exposició i ha volgut reconéixer la tasca que desenvolupa l’associació durant tot l’any, així com el seu paper fonamental en la dinamització social, cultural i participativa de la localitat.
La jornada ha servit també per posar en valor el treball artesanal, la creativitat i l’esforç de les participants, que han compartit amb familiars i visitants el resultat dels tallers i activitats realitzats durant el curs.
Tyrius Quart de Poblet tanca un nou curs d’activitats amb una exposició que reflectix el treball, la implicació i la vitalitat d’una de les associacions més actives del municipi.