Albal celebrarà el Dia de les Famílies amb una jornada plena d’activitats per a totes les edats

El Parc de la Balaguera acollirà una proposta per a fomentar la convivència i el temps en família
Tallers, jocs aquàtics i festa de l’escuma completaran una programació pensada per a tots els públics
L’Ajuntament d’Albal, a través de la Regidoria de Cultura, celebrarà el pròxim dissabte 6 de juny una nova edició del Dia de les Famílies, una iniciativa orientada a fomentar la convivència, l’oci compartit i el reforç dels vincles familiars.
La jornada tindrà lloc al Parc de la Balaguera entre les 10.00 i les 14.00 hores i comptarà amb la col·laboració del Grup Arrow i del SARC de la Diputació de València.
El programa començarà a les 10.00 hores amb activitats participatives per a pares, mares i fills, enfocades al treball en equip i la diversió en família. Entre les 11.30 i les 12.30 hores es desenvoluparan jocs aquàtics i un taller de manualitats familiars, on els participants compartiran una experiència creativa conjunta.
La jornada finalitzarà amb una de les activitats més esperades: una gran festa de l’escuma de 12.45 a 14.00 hores, que posarà el punt final a una matí festiu i de convivència.
Durant tot el matí hi haurà serveis gratuïts com palomites, cotó de sucre, fruita, aigua i sucs per a tots els assistents.
La regidora de Cultura, Raquel García, ha destacat la importància d’esta iniciativa per a “crear espais de trobada on les famílies puguen compartir temps de qualitat i gaudir d’activitats per a totes les edats en un entorn segur i saludable”.
L’Ajuntament d’Albal convida totes les famílies del municipi i de localitats pròximes a participar en esta jornada, que convertirà el Parc de la Balaguera en un gran espai de convivència, oci i diversió.