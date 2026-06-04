Èxit d’assistència en la xarrada sobre el càncer organitzada per la Gent Major d’Alzira

La Casa de la Cultura acull una conferència centrada en la prevenció i el tractament de la malaltia
L’associació presenta nous avantatges i descomptes exclusius per als seus socis
La Casa de la Cultura d’Alzira va acollir ahir de vesprada una xarrada organitzada per la Gent Major d’Alzira, un acte que va omplir l’auditori i que va tindre com a eix central la salut i el benestar de les persones majors.
La conferència va ser impartida pel metge José Miguel Cuevas, qui va abordar de manera didàctica la problemàtica del càncer, posant el focus en dos aspectes clau: la prevenció i els tractaments actuals.
En relació amb la prevenció, el doctor va destacar la importància de mantindre hàbits de vida saludables, una alimentació equilibrada i la realització de revisions mèdiques periòdiques com a element essencial per a la detecció precoç. També va subratllar els avanços de la medicina en els tractaments oncològics, llançant un missatge d’optimisme sobre la millora dels pronòstics.
Aprofitant la gran assistència a l’acte, la junta directiva de la Gent Major d’Alzira va anunciar la posada en marxa de noves targetes de fidelització per als socis, que permetran accedir a descomptes en comerços locals i a diversos beneficis socials.
Amb esta iniciativa, l’associació reforça el seu compromís amb la divulgació en salut entre la tercera edat i, al mateix temps, impulsa el suport al comerç local i al teixit econòmic del municipi.