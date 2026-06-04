La Fe incorpora la cirurgia robòtica per a recuperar la fertilitat de pacients que han superat un càncer

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha realitzat per primera vegada reimplantaments de teixit ovàric amb cirurgia robòtica, una tècnica destinada a recuperar la fertilitat de dones que han passat un procés oncològic.
Este procediment està indicat per a pacients que no van poder preservar òvuls i van optar per la criopreservació de teixit ovàric.
La incorporació del sistema robòtic Da Vinci permet una precisió molt superior en fragments de teixit de només uns mil·límetres, millorant la sutura i la integració de l’empelt.
La intervenció requerix una coordinació mil·limètrica entre el banc de teixits i l’equip quirúrgic, amb un temps màxim de 90 minuts per a descongelar i implantar la mostra.
A més, esta tècnica permet una recuperació més ràpida, amb l’alta hospitalària en menys de 24 hores.
La Fe ha realitzat ja 56 reimplantaments de teixit ovàric, però estos primers casos amb cirurgia robòtica situen l’hospital com a centre pioner a Espanya.
L’actuació es du a terme gràcies a una unitat multidisciplinària i consolida una aposta per una medicina més precisa, segura i personalitzada.