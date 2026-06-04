LA UNIÓ denuncia la crisi de rendibilitat en la fruita d’estiu per l’augment de costos i els baixos preus en origen

Els costos de producció creixen més d’un 20% mentre els preus no cobreixen les despeses dels llauradors
El diferencial de preus entre origen i destinació arriba fins al 500% i ofega el sector productor
LA UNIÓ ha advertit que la campanya de fruita d’estiu a la Comunitat Valenciana (bresquilla, nectarina, albercoc, pruna i paraguaià) arriba al seu tram final amb un balanç marcat per una rendibilitat insuficient en origen, tot i una producció estable i de qualitat.
L’organització agrària assenyala que els costos de producció han augmentat més d’un 20%, especialment en mà d’obra, energia, gasoil, fertilitzants, cartonatge i logística, sense que els preus en origen hagen evolucionat de manera equivalent. Això situa moltes explotacions en una situació de marges mínims o pèrdues, amb preus que han oscil·lat entre 0,40 i 1,10 €/kg, mentre els costos se situen entre 0,45 i 0,75 €/kg.
La distribució concentra el mercat i amplia el diferencial de preus
LA UNIÓ denuncia també la forta pressió de la gran distribució, que concentra més del 70% de la comercialització de fruita fresca i imposa condicions estrictes de preu, calibres i programació. Esta situació redueix la capacitat de negociació del productor i genera un diferencial entre origen i destinació del 300 al 500%, fet que impacta directament en el consum i en la rendibilitat del sector.
A més, l’organització alerta de la competència d’altres països productors europeus i de l’hemisferi sud, que incrementa la pressió sobre els preus en els mercats.
Un problema estructural que posa en risc el sector
El responsable del sector de fruita d’estiu de LA UNIÓ, Toni Cardona, ha assegurat que la situació “evidencia que la fruita d’estiu pot tindre bona producció, però no garanteix rendibilitat per als llauradors”. Segons Cardona, el problema és estructural, ja que la cadena alimentària no reparteix de manera equilibrada el valor del producte.
L’organització reclama mesures urgents per a corregir els desequilibris del mercat, reforçar la posició del productor i garantir preus en origen que cobrisquen els costos de producció. També aposta per avançar cap a models més cooperatius i de gestió conjunta de terres per a fer viable el sector.
LA UNIÓ adverteix que, sense canvis estructurals, les campanyes futures continuaran traduint-se en pèrdues per als productors malgrat tindre produccions normals o bones.