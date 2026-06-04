Montalvá apel·la al civisme per preservar les millores de la plaça de la Constitució d’Alzira

L’Ajuntament continua embellint l’espai amb noves plantacions i actuacions de jardineria
Els actes incívics obliguen a reposar plantes i deterioren les actuacions de millora
La Regidoria de Serveis per a la Ciutat continua treballant en la millora de l’entorn de la plaça de la Constitució amb la plantació de noves oliveres, vegetació ornamental i la reorganització dels testos
. Unes actuacions que han contribuït a dignificar este espai emblemàtic del centre d’Alzira i a millorar la seua imatge per al gaudi de la ciutadania.
No obstant això, des del consistori lamenten que els actes incívics continuen provocant desperfectes i obliguen a reposar de manera constant plantes i elements vegetals. El regidor de Serveis per a la Ciutat, Enrique Montalvá, ha destacat que “continuem invertint temps, esforç i diners públics per millorar la imatge de la ciutat, però no podem lluitar contra la falta de respecte d’algunes persones”.
Montalvá ha recordat també que alguns propietaris de gossos continuen permetent que els animals facen les seues necessitats sobre la zona de pedra blanca de la plaça, un espai que, segons ha remarcat, “no és un pipicà”. A més, ha posat com a exemple la desaparició dels romers plantats recentment davant de la gelateria de la plaça. “Només han durat una setmana. Podem reposar plantes una vegada i una altra, però el respecte per Alzira no es pot comprar”, ha afirmat.
Des de l’Ajuntament es fa una crida al civisme i a la col·laboració ciutadana per conservar unes millores que són patrimoni de tots. El regidor ha insistit que cuidar Alzira és una responsabilitat compartida i que només amb respecte i compromís es podrà mantindre una ciutat més neta, més amable i més digna per a tota la ciutadania.