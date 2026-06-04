Pérez Llorca trasllada a Brussel·les la defensa del camp valencià i del sector ceràmic.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, s’ha reunit a Brussel·les amb el vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons, per coordinar accions en defensa de dos sectors clau: l’agricultura i la indústria ceràmica.
Durant la trobada, ha defensat el manteniment dels fons de la Política Agrària Comuna i la reducció de la burocràcia per al sector agrari, advertint del risc que una retallada de les ajudes europees afecte el camp valencià.
També ha reclamat que els productes valencians competisquen en igualtat de condicions en el mercat europeu i la creació d’un segell de qualitat europeu i valencià.
Pel que fa a la ceràmica, ha demanat una regulació específica en el procés de descarbonització, amb un calendari d’adaptació realista per a una indústria clau de la Comunitat Valenciana.
La visita inclou reunions amb el comissari europeu d’Agricultura i altres representants, per continuar defensant els interessos dels sectors productius valencians.