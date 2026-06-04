Susana Camarero reconeix l’associació Tyrius com “un exemple de compromís i solidaritat que millora la vida de les persones”

La vicepresidenta primera destaca el paper social i la trajectòria de l’entitat valenciana
Tyrius clausura el curs 2025-2026 amb un acte celebrat a Alzira
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La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha reconegut la Associació Valenciana d’Ames de Casa i Consumidors Tyrius com “un exemple de compromís i solidaritat que millora la vida de les persones”.
Camarero ha participat en l’acte de clausura del curs 2025-2026 celebrat a Alzira, on ha destacat la importància d’entitats com Tyrius per a impulsar projectes d’impacte social.
La vicepresidenta ha subratllat la labor “fonamental” de l’associació durant tot l’any i ha posat en valor la implicació de les seues membres en la construcció d’una societat millor.
També ha recordat que Tyrius és un referent en la defensa de les persones consumidores, la formació, la participació social i la promoció de la igualtat durant més de cinc dècades.
Finalment, ha destacat la seua capacitat d’adaptació als nous temps sense perdre els seus valors, així com la seua proximitat i suport constant a les persones.