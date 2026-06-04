Turisme Comunitat Valenciana destina 9,1 milions d’euros al Bo Recuperem Turisme 2026

El programa cobrirà el 100 % de les estades fins a 350 euros i simplifica l’accés a les ajudes
Les persones afectades per la DANA de 2024 en llista d’espera rebran el bo de manera automàtica
Turisme Comunitat Valenciana destinarà un total de 9,1 milions d’euros al programa Bo Viatge Recuperem Turisme 2026, amb l’objectiu de facilitar l’accés a experiències turístiques a les persones afectades per la DANA de 2024.
La nova convocatòria, publicada al DOGV, dona continuïtat al programa de 2025 i està dirigida exclusivament a les persones empadronades en municipis afectats que van quedar en llista d’espera, sense necessitat de nova sol·licitud.
La Generalitat adjudicarà les ajudes segons l’ordre de la llista de 2025 fins a esgotar el pressupost. Cada persona beneficiària podrà rebre un únic bo.
La consellera Marián Cano ha destacat que el programa reforça el compromís amb les persones afectades i ajuda a mantindre l’activitat del sector turístic.
El bo cobrirà el 100 % del cost de la reserva fins a 350 euros, amb una estada mínima de dos nits en establiments adherits. Si se supera l’import, la diferència serà assumida per la persona usuària.
Les ajudes es podran utilitzar fins al 22 de desembre de 2026 i inclouen serveis com mitja pensió, activitats, excursions o aparcament.
Les persones beneficiàries rebran instruccions per correu electrònic i hauran de canviar el codi en un termini de 10 dies hàbils, o el bo caducarà.
El programa també busca dinamitzar el sector turístic valencià i les empreses adherides en 2025 s’incorporaran automàticament a 2026, amb noves adhesions fins al 30 de novembre