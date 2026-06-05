AVA-ASAJA demana que les importacions només complementen la producció europea davant la caiguda del 50% dels cereals

Previsió de fortes pèrdues en la campanya cerealística per la calor i la sequera
L’organització reclama canvis en assegurances, control de fauna i suport al cultiu de secà
Malos moments per al sector cerealístic. L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) preveu que la pròxima collita de cereals a les comarques interiors de València i Castelló patirà una reducció mitjana d’almenys el 50% respecte al potencial productiu, a causa principalment de la falta de pluges i les altes temperatures registrades en la segona quinzena de maig.
Esta reducció se suma a una pujada dels costos de producció i a un descens estimat del 15% dels preus en origen, fet que posa en risc la rendibilitat del cultiu i la continuïtat de moltes explotacions.
El responsable de la sectorial de cereals d’AVA-ASAJA, Antonio Miguel Álvaro, assenyala que “tenim la mitat de l’ordi que esperàvem” i que la calor ha avançat la collita quasi un mes, afectant el desenvolupament del gra.
A la comarca d’Utiel-Requena i el Valle de Ayora també s’han detectat pèrdues per fred nocturn i sequera, mentre que a Castelló les mermes se situen al voltant del 40%.
Un altre factor important és la superpoblació de fauna salvatge (conills, senglars, cabres munteses), que causa danys continus als cultius.
Davant esta situació, AVA-ASAJA reclama a Agroseguro una millora de les cobertures del segur agrari per sequera, així com una adaptació real a les condicions del camp. També demana al Ministeri d’Agricultura ajudes fiscals i rebaixa de mòduls per al 2026.
L’organització també insta la Unió Europea i el Govern espanyol a reduir costos de producció i revisar acords comercials, perquè les importacions siguen només complementàries i no substituïsquen la producció europea.
Finalment, AVA-ASAJA reclama control de la fauna salvatge i suport als cultius de secà i interior, clau per a frenar el despoblament rural i mantindre l’activitat agrària.