Benetússer acull el tancament del Pla Especial per a joves afectats per la DANA

La Fundació Princesa de Girona ha presentat la memòria de tancament d’aquest pla especial per a joves afectats per la DANA a València,
Una iniciativa que ha treballat durant els últims mesos en la recuperació social, emocional i educativa del jovent afectat per la catàstrofe d’octubre de 2024.
El programa d’emprenedoria juvenil ha impulsat diversos projectes liderats per joves, amb suport d’especialistes, en àmbits molt diversos. Entre ells destaca Colegiam, una iniciativa per a ajudar víctimes amb dificultats d’atenció o dislèxia.
El resultat ha sigut molt positiu: molts projectes s’han consolidat i han continuat creixent més enllà del programa.
A més, s’ha treballat en la recopilació de testimonis i suport psicosocial a través del llibre blanc, una eina clau per entendre l’impacte de la DANA i la resposta social.
Un altre punt destacat és la recuperació de la Casa Oberta de Benetússer, que es vol convertir en un espai dedicat al jovent, amb una visió tècnica i social de futur.
Aquest pla multidisciplinari es tanca oficialment, però deixa oberts projectes i oportunitats que reforcen el llegat social i emprenedor dels joves.
Una conclusió clara: en els moments més durs, el jovent ha tornat a demostrar resiliència, esforç i capacitat de transformació social.