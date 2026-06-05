Educació presenta un pla de 3.338 milions d’euros per a transformar l’ensenyament públic valencià

La Conselleria d’Educació ha presentat un pla dotat amb més de 3.338 milions d’euros per a impulsar la transformació de l’educació pública valenciana durant els pròxims quatre anys.
La proposta contempla actuacions en matèria de professorat, infraestructures, inclusió educativa i gratuïtat de l’ensenyament de 0 a 3 anys.
Entre les mesures anunciades destaca una millora salarial per al professorat, que situaria els docents valencians entre els millor remunerats d’Espanya.
El pla també preveu una reducció històrica de les ràtios: a Infantil i Primària es passarà de 25 a 22 alumnes per aula, a Secundària de 30 a 25 i a Batxillerat de 35 a 28.
A més, la Generalitat preveu la incorporació de 7.742 nous docents a través del Pla Mestre per reforçar el sistema educatiu.
En matèria d’infraestructures, la inversió supera els 1.400 milions d’euros fins a 2029, amb actuacions com la modernització de centres, el Pla Edu Clima per a la climatització de les aules i el desenvolupament del Pla Edificant.
El pla inclou també mesures per reforçar la inclusió educativa, ampliar recursos d’atenció a l’alumnat i reduir la càrrega burocràtica del professorat.
Segons la Conselleria, es tracta de la major inversió educativa de la història de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de millorar la qualitat del sistema públic i adaptar-lo a les necessitats futures.