Gómez destaca el paper clau de l’enginyeria hospitalària en els 300 milions d’euros invertits en infraestructures i tecnologia en 2025

Sanitat consolida el nou Cos de Tecnologia Sanitària amb la incorporació de perfils científics i enginyers especialitzats
L’Hospital La Fe acull una jornada tècnica amb 400 professionals centrada en innovació, infraestructures i seguretat sanitària
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha subratllat el paper dels professionals de l’enginyeria com un “pilar imprescindible i estratègic de la sanitat del segle XXI”, durant la XXIV Jornada Tècnica d’Enginyeria Hospitalària celebrada a l’Hospital La Fe de València.
Gómez ha destacat que l’enginyeria ha sigut clau en l’execució de més de 300 milions d’euros en inversions en 2025, destinades a la modernització d’infraestructures i tecnologia sanitària, una xifra rècord que supera àmpliament la d’anys anteriors.
El conseller ha afirmat que projectes com el centre de protonteràpia o el ciclotró evidencien la importància de l’enginyeria hospitalària en el desenvolupament d’una sanitat moderna i avançada.
Un nou cos professional per a la sanitat del futur
La Conselleria de Sanitat ha consolidat el Cos de Tecnologia Sanitària, integrat per perfils com científics de dades, enginyers biomèdics, d’organització, biotecnòlegs i informàtics, amb les primeres incorporacions ja en marxa en serveis centrals.
Segons Gómez, esta mesura respon a la creixent complexitat tecnològica dels hospitals i a la necessitat de comptar amb professionals capaços de gestionar infraestructures crítiques i tecnologia avançada.
Innovació, digitalització i sostenibilitat
El conseller ha defensat que la sanitat actual necessita tant professionals sanitaris com enginyers altament qualificats, capaços de dissenyar i mantindre entorns assistencials eficients i segurs.
La jornada, que ha reunit prop de 400 professionals, s’ha centrat en la seguretat dels centres sanitaris, la gestió de crisis i els reptes de les infraestructures hospitalàries del futur.