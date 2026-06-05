La Generalitat i Iberdrola soterraran línies elèctriques a l’Albufera després d’invertir 187 milions d’euros

La Generalitat i Iberdrola impulsen el soterrament de línies elèctriques i la retirada de suports dins del parc natural per millorar l’impacte paisatgístic i ambiental
El projecte s’emmarca en un pla global de recuperació de l’Albufera després de la dana de 2024, amb actuacions de neteja, restauració i millora de l’ecosistema
La Generalitat i Iberdrola impulsaran el soterrament de més de cinc quilòmetres de línies elèctriques aèries i la retirada de noranta suports dins de l’entorn de l’Albufera, una actuació que reduirà l’impacte paisatgístic i ambiental en este espai natural protegit.
L’anunci s’ha realitzat coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, durant la reunió del ple del Consell celebrada a l’Albufera, on s’ha fet balanç de les actuacions executades després dels efectes de la dana de 2024.
Segons la Generalitat, la recuperació del parc natural i del seu entorn ha suposat una inversió global superior als 187 milions d’euros. Els treballs han inclòs la retirada de milions de tones de residus, la neteja de camps d’arròs i séquies, la reparació de depuradores i col·lectors, així com actuacions de control de la qualitat de l’aigua i monitorització de l’ecosistema.
El projecte Albufera d’Iberdrola contempla una inversió de sis milions d’euros per eliminar infraestructures elèctriques aèries en l’entorn del Saler i la Gola del Pujol. A més, el soterrament permetrà construir un nou carril ciclopeatonal i millorar el subministrament elèctric a les pedanies del sud de València.
Per la seua part, el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha destacat el valor ambiental, econòmic i agrícola de l’Albufera, especialment pel paper que exercix el cultiu de l’arròs en la conservació d’este ecosistema únic.
La Generalitat també ha recordat altres actuacions en marxa per protegir l’Albufera, com la modernització de la Séquia Reial del Xúquer, l’ampliació de depuradores i les inversions previstes per al dragatge selectiu i la millora dels aportaments hídrics al llac.
La recuperació de l’Albufera entra en una nova fase amb projectes de millora ambiental i d’infraestructures que busquen reforçar la protecció d’un dels espais naturals més emblemàtics de la Comunitat Valenciana.