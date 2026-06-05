La Regidoria de Promoció Lingüística convoca subvencions per al foment del valencià en l’àmbit empresarial i comercial

Ajudes per a empreses i comerços per a impulsar l’ús del valencià amb noves activitats subvencionables
Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre amb ajudes de fins a 700 euros
La ciutadania interessada podrà presentar la sol·licitud fins al 30 de setembre.
L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Promoció Lingüística, ha convocat un any més subvencions econòmiques destinades a comerços, empreses, indústries i professionals del terme municipal de Sueca, per a la promoció de l’ús del valencià. Entre els aspectes que inclou la subvenció es troben: retolació exterior i interior, material imprés, embalatge, documentació administrativa i pàgines web de nova creació.
La regidora de Promoció Lingüística, Pilar Moncho, ha indicat que “com més perseguida es troba la nostra llengua, més hem de treballar perquè siga utilitzada en qualsevol àmbit”, destacant la importància de fomentar el seu ús en el comerç local.
Les sol·licituds es podran presentar de manera telemàtica fins al 30 de setembre, i com a novetat enguany s’aplicarà un sistema de puntuació per a l’atorgament de les ajudes, que valorarà aspectes com l’ús del valencià en xarxes socials o la visibilitat dels elements lingüístics.