LA UNIÓ alerta de la pèrdua de sòl agrari productiu per dues macroplantes fotovoltaiques al Vinalopó Mitjà que afecten 340 hectàrees

L’organització agrària presentarà al·legacions i reclama prioritzar l’autoconsum i les cobertes urbanes en lloc de terres fèrtils
Denuncien el risc per a explotacions de raïm de taula que han fet fortes inversions en modernització i regadiu
5 de juny de 2026.- LA UNIÓ Llauradora presentarà al·legacions contra els projectes de construcció de dues grans plantes fotovoltaiques al Vinalopó Mitjà, en considerar que suposaran una greu pèrdua de sòl agrari productiu i una amenaça per a nombroses explotacions agrícoles de la zona.
Els projectes, denominats “La Balsa” (51 MW) i “La Cascada” (64,4 MW), afecten aproximadament 340 hectàrees dels termes municipals de Novelda, Aspe, Monforte i Agost, i es troben en fase d’informació pública fins al 25 de juny.
L’organització agrària mostra la seua oposició a estes macroinstal·lacions pel seu elevat impacte sobre una de les principals zones productores de raïm de taula d’Alacant, i recorda que molts agricultors han realitzat durant anys importants inversions en modernització de regadius i infraestructures agràries.
Impacte econòmic, agrari i territorial
Segons LA UNIÓ, la implantació d’estes plantes suposaria la desaparició de superfície agrícola en producció, posant en risc la viabilitat econòmica de les explotacions, les comunitats de regants i l’ocupació agrària de la zona.
L’organització defensa que la transició energètica és necessària, però ha de ser compatible amb el territori, i reclama un model basat en l’autoconsum energètic i la instal·lació de plaques solars en espais urbans, industrials i infraestructures ja transformades, evitant l’ocupació de sòl fèrtil.
Crida a un model energètic més equilibrat
LA UNIÓ adverteix que la proliferació de grans plantes fotovoltaiques en sòl agrari suposa una nova pressió sobre el món rural, que ja pateix problemes com la falta de rendibilitat, l’abandó i la despoblació.
El responsable del sector de raïm de taula, Enrique Sánchez, denuncia que no té sentit substituir terres productives per infraestructures energètiques que podrien ubicar-se en zones