Torrent posa rostre al talent, la trajectòria i el compromís dels seus veïns amb l’exposició fotogràfica “Gent de Torrent 2026”

Una mostra col·lectiva per a reconéixer les persones que construïxen la ciutat dia a dia
La Sala Cívica de l’Antic Mercat acollirà una exposició amb 32 retrats que destaquen el capital humà de Torrent
Una exposició que busca preservar la memòria col·lectiva i reconéixer el capital humà de la ciutat
La Sala Cívica de l’Antic Mercat acollirà dimarts que ve 9 de juny, a les 19.00 hores, la inauguració de l’exposició fotogràfica “Gent de Torrent 2026”, una iniciativa impulsada pel Club de Fotografia de Torrent que naix amb la vocació de reconéixer i preservar la memòria d’aquelles persones que, des de diferents àmbits, contribuïxen cada dia a enriquir la vida de la ciutat.
La mostra, organitzada pel Club de Fotografia de Torrent, reunix 32 retrats en blanc i negre realitzats en format 40 x 30 centímetres. Cada imatge va acompanyada d’una breu ressenya biogràfica que permet al visitant conéixer millor la trajectòria, els valors i les aportacions dels protagonistes retratats.
Es tracta de la primera edició d’un projecte que pretén consolidar-se com un espai de reconeixement a la ciutadania i com un llegat visual per a les generacions futures. A través de la fotografia, l’exposició busca destacar el valor del capital humà de Torrent i retre homenatge a hòmens i dones que, des d’àmbits tan diversos com la cultura, l’educació, l’esport, l’empresa, la ciència, l’art o la vida pública, han contribuït a construir la identitat col·lectiva del municipi.
“Gent de Torrent” naix amb una clara vocació testimonial. Més enllà del valor artístic de les imatges, la iniciativa pretén generar memòria, enfortir els vincles entre generacions i acostar a la ciutadania històries d’esforç, compromís i dedicació que formen part del patrimoni humà de la ciutat.
L’exposició posa el focus tant en persones àmpliament conegudes per la societat torrentina com en altres la labor de les quals ha sigut més discreta, però igualment rellevant per al desenvolupament de la ciutat. D’esta manera, la mostra es convertix en un reconeixement col·lectiu als qui han deixat una petjada significativa a Torrent.
A través d’este projecte, el Club de Fotografia de Torrent reivindica el paper de la fotografia com a ferramenta artística, documental i social, capaç de conservar la memòria d’una comunitat i transmetre referents que inspiren a les generacions presents i futures.
El Club de Fotografia de Torrent, un referent de la cultura visual a la ciutat
L’exposició constituïx també una nova mostra del dinamisme cultural del Club de Fotografia de Torrent, una associació que, després de sis anys de trajectòria i més de vint exposicions organitzades, s’ha consolidat com un dels principals motors de la cultura visual del municipi.
Sota la presidència de Carmen Monge, l’entitat manté un ferm compromís amb la formació, la creativitat i la difusió de l’art fotogràfic.
L’exposició podrà visitar-se a la Sala Cívica de l’Antic Mercat, des del 9 de juny fins al 3 de juliol de 2026, amb accés lliure i gratuït.