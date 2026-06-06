L’Alcúdia prepara un estiu ple d’activitats per a la joventut

Oci i aventura per a les vacances
Informació i inscripcions pròximament
L’Ajuntament de l’Alcúdia ha anunciat la preparació de la nova programació d’activitats d’estiu dirigida a joves, amb l’objectiu d’oferir opcions d’oci, convivència i aventura durant les vacances.
Sota el lema “L’estiu és jove”, el programa inclourà diverses propostes com el Festival Holi, un campus urbà, activitats multiaventura i una pool party, entre altres activitats pensades per al públic juvenil.
Des del consistori s’ha informat que la programació completa i les dates d’inscripció es publicaran pròximament. També es recomana seguir els canals oficials de @lalcudiajove i @ajuntamentdelalcudia per estar al dia de totes les novetats.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament busca oferir alternatives d’oci saludable i participatiu per a la joventut del municipi durant l’estiu.