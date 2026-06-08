Barrachina destaca una inversió de més de 57 milions d’euros per reforçar les infraestructures hídriques de la Vega Baixa

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat el compromís del Consell amb la millora de les infraestructures hídriques de la Vega Baixa
Amb una inversió global superior als 57 milions d’euros destinada a reforçar la protecció davant inundacions i modernitzar els sistemes de regadiu.
Barrachina ha visitat les obres de millora de la seguretat hidràulica al marge esquerre del riu Segura, al terme municipal de Guardamar del Segura, una actuació que supera els 16 milions d’euros i que forma part del Pla contra Inundacions de la Vega Baixa.
El conseller ha remarcat que les inversions en matèria hídrica continuen sent una prioritat del Govern valencià i ha recordat que els pressupostos de la Generalitat per a 2026 contemplen més de 90 milions d’euros en infraestructures d’aigua, un 33% més que l’any anterior.
Entre les actuacions més destacades es troben la restitució del pendent del llit del riu Segura a la desembocadura i la construcció del Corredor Verd Azarbe del Senyor, dos projectes per millorar l’evacuació d’aigua en pluges intenses i reduir el risc d’inundacions.
Actualment, les obres presenten un alt grau d’execució, amb més de 80.000 metres cúbics de dragatge realitzats i avanços significatius en el nou corredor hidràulic.
La Generalitat assegura que continuarà impulsant actuacions estratègiques a la Vega Baixa per millorar la gestió de l’aigua, protegir les explotacions agràries i augmentar la seguretat davant fenòmens meteorològics extrems.