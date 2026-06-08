El Mareny de Barraquetes es consolida com a referent de l’handbol platja nacional

Este cap de setmana s’ha disputat al Mareny de Barraquetes la lliga d’handbol platja
Una edició que ha comptat amb una alta inscripció i que ha consolidat la localitat com a punt de referència d’este esport.
La platja del Mareny s’ha omplit d’ambient i afició, amb competidors i públic gaudint d’un cap de setmana on l’esport i el bon clima han sigut protagonistes.
La competició està organitzada per la Federació Espanyola d’Handbol i compta amb el suport de les localitats de Sueca i el Mareny de Barraquetes.
Un esdeveniment que, per la seua organització, infraestructura i nivell competitiu, s’equipara a les grans cites del circuit professional.
L’handbol viu una edat d’or gràcies al creixement històric de llicències de base, un auge que es reflecteix en este campionat, que ja compta amb les dimensions d’una lliga professional.