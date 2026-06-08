El Perelló consolida la seua Fira de la Tomaca 2026 com a motor turístic

El Perelló s’ha convertit este cap de setmana en el centre de l’atenció gastronòmica i agrícola de la Comunitat Valenciana amb la celebració de la seua tradicional Fira de la Tomaca 2026.
Els carrers del municipi s’han omplit de milers de visitants atrets per la qualitat d’un producte que reactiva l’economia local i posa en valor el treball del sector primari.
El suport institucional ha sigut un dels eixos centrals durant la inauguració oficial de la fira, on s’ha subratllat l’impacte d’este esdeveniment per a fixar la identitat del territori i promocionar els productes de quilòmetre zero.
La fira ha comptat amb una gran presència d’expositors locals i d’altres sectors tradicionals de la província de València que aprofiten este aparador per a dinamitzar el comerç de proximitat. Des de la Diputació de València s’ha insistit en la importància de protegir el cultiu d’esta varietat única, vinculada a l’Albufera.
L’organització ha tancat el balanç amb xifres molt positives de participació i vendes directes, consolidant el seu producte local.
La cita ja no és només un esdeveniment d’interés local, sinó que s’ha posicionat com una data clau del calendari turístic comarcal abans de l’inici de l’estiu. El consistori ha reafirmat el seu compromís de continuar potenciant la marca de la tomaca com a principal motor de promoció.
Amb el tancament d’esta edició de 2026, el Perelló referma el seu lideratge en el sector hortofructícola valencià i consolida un model que unix turisme, gastronomia i producte local.