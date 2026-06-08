El TSJCV avala la Llei de Llibertat Educativa i la consulta de llengua base, segons el Consell

La sentència reforça la llibertat de les famílies i la protecció del valencià, segons el portaveu del Consell
El TSJCV desestima el recurs contra l’Ordre 2/2025 i valida íntegrament la consulta sobre la llengua base impulsada per la Generalitat
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha valorat molt positivament la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que avala la consulta de la llengua base i confirma la plena legalitat de la Llei de Llibertat Educativa, impulsada pel Govern valencià.
Barrachina ha destacat que la resolució judicial dona suport al model educatiu del Consell i a la consulta en la qual van participar 339.411 famílies de la Comunitat Valenciana per a decidir lliurement la llengua base de l’educació dels seus fills a partir del curs 2025-2026.
La sentència desestima íntegrament el recurs presentat contra l’Ordre 2/2025, rebutja els arguments de les parts demandants i considera ajustat a dret tot el procediment, imposant a més les costes processals als recurrents.
El portaveu ha subratllat que el fallo judicial “confirma la compatibilitat entre la llibertat educativa, la participació de les famílies i la protecció del valencià”, i ha defensat que el model avalat pel TSJCV garanteix la pluralitat lingüística i la seguretat jurídica del sistema.
Així mateix, la resolució descarta l’existència de discriminació o segregació lingüística i valida la consulta telemàtica realitzada per la Generalitat, en considerar que es va dur a terme amb totes les garanties jurídiques i tècniques necessàries.
Barrachina ha conclòs que el Consell continuarà treballant per un model educatiu basat en la llibertat d’elecció de les famílies, la qualitat educativa i la protecció del valencià.