La Ribera duplica els residents de Medicina Familiar i Comunitària i reforça la formació sanitària

El departament incorpora 47 nous residents i suma 21 especialistes que s’integren a la plantilla
L’Hospital de La Ribera consolida el seu paper docent amb un total de 175 residents en formació
El Departament de Salut de La Ribera ha donat hui la benvinguda a 47 nous residents que inicien la seua formació sanitària especialitzada en medicina, infermeria, farmàcia i psicologia. La principal novetat de la convocatòria de 2026 és el doblament de les places de Medicina Familiar i Comunitària, que passen de 6 a 12 residents, reforçant així una de les especialitats clau del sistema sanitari.
Els nous professionals es formaran tant a l’Hospital Universitari de La Ribera com als centres d’Atenció Primària del departament. Amb aquestes incorporacions, el departament compta actualment amb 175 residents en formació, consolidant la seua capacitat docent.
Durant l’acte de benvinguda, la directora gerent, Rosabel Ribes, ha destacat la importància d’enfortir la Medicina Familiar i Comunitària, una especialitat estratègica per a garantir el futur de l’Atenció Primària. Ha subratllat que esta ampliació suposa un pas fonamental per al relleu generacional dels professionals sanitaris.
La nova promoció inclou també noves places en especialitats com Oncologia Radioteràpica i Psiquiatria, i manté la singularitat de l’Hospital de La Ribera com a únic centre acreditat a la Comunitat Valenciana per a la formació en Geriatria.
Entre les especialitats mèdiques, els residents es distribueixen en disciplines com Anestesiologia, Pediatria, Cirurgia, Medicina Intensiva, Radiodiagnòst