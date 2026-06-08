La vaga indefinida de docents a València continua encallada en la seua quarta setmana sense acord definitiu

La vaga indefinida de l’educació pública valenciana entra de ple en la seua quarta setmana sense que s’haja firmat un acord definitiu.
Tot i que s’ha obert una nova taula de negociació este dilluns 8 de juny a la Conselleria d’Educació, les postures entre l’administració i els sindicats (STEPV, CCOO i UGT) continuen distanciades.
Els representants docents reconeixen que hi ha hagut “avanços” en l’última proposta, però consideren que les millores en salaris, ràtios i condicions laborals continuen sent insuficients.
La situació s’ha tensat amb les protestes del professorat, incloses acampades i mobilitzacions coincidint amb el final de curs i les proves de la PAU.
Els sindicats estan analitzant l’últim document de la Conselleria i consulten les assemblees de treballadors per decidir si continuen les mobilitzacions o s’acosta un preacord, en un conflicte que ja és el més llarg dels últims anys a la Comunitat Valenciana.