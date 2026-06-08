Pérez Llorca assegura haver complit el 63% dels compromisos adquirits en la investidura

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha fet balanç dels seus primers sis mesos al capdavant del Consell i ha assegurat que ja s’han complit 22 dels 35 compromisos adquirits, mentre que la resta es troben en fase d’execució.
Segons el cap del Consell, entre les actuacions ja desenvolupades destaquen les rebaixes fiscals per a les rendes mitjanes i baixes, mesures de simplificació administrativa, ajudes a l’accés dels joves a l’habitatge i suport als sectors agrari i ramader.
També ha destacat els avanços en infraestructures hídriques, la defensa del camp valencià davant la Unió Europea i les mesures per al relleu generacional en l’agricultura.
Entre els projectes en marxa sobresurten el Pla VIVE d’habitatge, la gratuïtat del primer curs universitari i la creació de punts d’atenció sanitària urgent permanent.
El president ha defensat una política basada en el diàleg institucional i ha destacat els acords amb sindicats i patronal per a famílies i empreses.
A més, ha posat en valor els pressupostos de 2026, la reconstrucció després de la DANA i les actuacions en sanitat, serveis socials i infraestructures.
Finalment, ha afirmat que la Comunitat Valenciana viu una etapa de creixement econòmic i atracció d’inversions, i que el Consell continuarà executant la resta de compromisos de la legislatura.