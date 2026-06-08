Sueca ja té cartell guanyador de les Festes Majors 2026

El disseny de Tatiana Ostafi s’imposa entre 13 propostes i serà la imatge oficial de les festes
La guanyadora rebrà un premi de 800 euros en metàl·lic després de la decisió del jurat
El disseny presentat per Tatiana Ostafi, de Sueca, ha resultat el guanyador del concurs organitzat per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Sueca per a triar la imatge representativa de les Festes Majors 2026. El cartell s’ha imposat per majoria de vots dels membres del jurat entre els 13 treballs presentats a esta edició.
El jurat ha estat compost pel regidor de Festes, Alfredo Planells; la regidora de Cultura, Mercè Sorrentino; el regidor Vladimir Micó; el director de l’Escola d’Art Municipal Escultor Beltrán, Manel Baixauli; el professional del disseny gràfic, Elies González; i la professional de la comunicació, Paula Viñoles.
El regidor de Festes, Alfredo Planells, ha sigut l’encarregat de comunicar per telèfon la decisió del jurat a la guanyadora, qui rebrà un premi en metàl·lic de 800 euros.